富士通クライアントコンピューティング（FCCL）が、10月29日から3日間、JR東京駅構内のグランスタ東京で面白い取り組みを開始する。同社が発売する約634gの世界最軽量14型ノートPC「FMV Note U」（UX-K3）と同じ重さのお弁当「FMVentoU（エフエムベントウ）」を、1,000円で販売するというものだ。

ただ同じ重さのお弁当を販売するだけでなく、自前の“重たい”ノートPCを持参すると、FMV Note Uとの重さの差分を1g=1円で割引する。

例えば1,000gのノートPCを持って行くと、1000gー634g＝366円分の割引が受けられ、お弁当の元値となる1,000円から366円を割り引いた634円で、お弁当が購入できる仕組みだ。割引額は最大700円まで。

イベント名は「#パソコンで買える駅弁屋さん」。10月29日朝11時のスタートだったが、同日10時半の時点で20人超が販売開始を待って並んでいた（おそらく皆様重いPCを持って来たはず）。

ここでは売り場の様子を写真でご紹介したい。訪問予定の方は、売り場となるグランスタ東京・スクエア ゼロが「改札内」となる点だけご留意を。

「#パソコンで買える駅弁屋さん」概要

  • 開催場所：JR東日本東京駅構内 地下1階 改札内 グランスタ東京内【スクエア ゼロ】
  • 販売期間：2025年10月29日（水）～2025年10月31日（金）
  • 営業時間：11：00～19：00
  • 販売価格：1,000円 ※割引適用で最大700円引
  • 売り場はグランスタ東京・スクエア ゼロに設置された特設スペース。「世界最軽量のFMVより、あなたのPCは何円分重い？」と書かれたのぼりが掲げられていた

  • お弁当を注文するスペース。FMV Note Uとお弁当が並んで展示されていた

  • まずは持って来たノートPCをスケールの上に乗せる。軽めのPCを持ってきてしまったためやや不安……

  • 持参PCの重さと、FMV Note Uの重さとの差分が表示される。今回は持参PCが876g、差分が242gだった

  • こちらは1,372gの重いノートPC。差分は738gだが、割引最大額が700円のため、この場合は700円の割引となる

  • 割引の証明にもなる「領重証」を受け取る。スペース裏でスタッフが「持参PCの重さ」と「重さの差分」を手書きするため、受け取りまでには少し時間がかかる

  • お弁当代金の決済はキャッシュレスのみ。しかし現金しか持ち合わせていない来場者には柔軟な対応を予定しているという

  • FMV Note Uの特徴がひと目でわかる「FMVentoU（エフエムベントウ）」の実物。釜しらす弁当／かに飯弁当／すき焼き弁当／石狩弁当の4種類が1つの箱に詰め込まれ、とても美味しそうです

  • 「FMVentoU（エフエムベントウ）」の重さは634gと、FMV Note Uと同じ重さだ

  • ちなみにお弁当箱にはFMV Note Uと同じインタフェースがデザインされている

  • 「#パソコンで買える駅弁屋さん」ではFMV Note Uの634gという軽さを体験できる実機スペースも用意

  • FMV Note Uと卵パックが天秤で釣り合っていた

  • FMV Note Uの特徴を実機で体験できるコーナー。有線LANポートも備えるインタフェースや堅牢性、キーボードの打ちやすさをアピール

  • FMV Note Uを動画で紹介するコーナーも

