富士通クライアントコンピューティング（FCCL）が、10月29日から3日間、JR東京駅構内のグランスタ東京で面白い取り組みを開始する。同社が発売する約634gの世界最軽量14型ノートPC「FMV Note U」（UX-K3）と同じ重さのお弁当「FMVentoU（エフエムベントウ）」を、1,000円で販売するというものだ。

ただ同じ重さのお弁当を販売するだけでなく、自前の“重たい”ノートPCを持参すると、FMV Note Uとの重さの差分を1g=1円で割引する。

例えば1,000gのノートPCを持って行くと、1000gー634g＝366円分の割引が受けられ、お弁当の元値となる1,000円から366円を割り引いた634円で、お弁当が購入できる仕組みだ。割引額は最大700円まで。

イベント名は「#パソコンで買える駅弁屋さん」。10月29日朝11時のスタートだったが、同日10時半の時点で20人超が販売開始を待って並んでいた（おそらく皆様重いPCを持って来たはず）。

ここでは売り場の様子を写真でご紹介したい。訪問予定の方は、売り場となるグランスタ東京・スクエア ゼロが「改札内」となる点だけご留意を。

14型ながら約634gを実現した「FMV Note U（エフエムブイ ノート ユー）」と、同じ重さの「FMVentoU（エフエムベントウ）」を3日間販売する

「#パソコンで買える駅弁屋さん」概要

開催場所：JR東日本東京駅構内 地下1階 改札内 グランスタ東京内【スクエア ゼロ】

販売期間：2025年10月29日（水）～2025年10月31日（金）

営業時間：11：00～19：00

販売価格：1,000円 ※割引適用で最大700円引

お弁当を注文するスペース。FMV Note Uとお弁当が並んで展示されていた

持参PCの重さと、FMV Note Uの重さとの差分が表示される。今回は持参PCが876g、差分が242gだった

FMV Note Uの特徴がひと目でわかる「FMVentoU（エフエムベントウ）」の実物。釜しらす弁当／かに飯弁当／すき焼き弁当／石狩弁当の4種類が1つの箱に詰め込まれ、とても美味しそうです

「FMVentoU（エフエムベントウ）」の重さは634gと、FMV Note Uと同じ重さだ

ちなみにお弁当箱にはFMV Note Uと同じインタフェースがデザインされている

「#パソコンで買える駅弁屋さん」ではFMV Note Uの634gという軽さを体験できる実機スペースも用意

FMV Note Uと卵パックが天秤で釣り合っていた

FMV Note Uの特徴を実機で体験できるコーナー。有線LANポートも備えるインタフェースや堅牢性、キーボードの打ちやすさをアピール