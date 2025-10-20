富士通クライアントコンピューティング(FCCL)は10月20日、世界最軽量約634gのノートパソコン「FMV Note U(UX-K3)」と同じ重さの弁当「FMVentoU(エフエムベントウ)」を開発し、期間限定でJR東京駅構内のグランスタ東京で販売することを発表した。販売期間は10月29日～31日までの3日間で、営業時間は11:00～19:00まで。弁当の価格は1000円（後述の割引あり）。

世界最軽量約634gのノートパソコン「FMV Note U(UX-K3)」

今回の企画は、同社が実施した「パソコンの重さに関する実態調査」の結果を受けて実施される。調査では、約90％のビジネスパーソンが通勤時のカバンの重さにストレスを感じており、その主な要因がパソコン(約64％)であることが判明。また、約67％が「荷物が軽ければ仕事の効率が上がる」と回答している。

「FMVentoU」は、調査結果をグラフ化した情報を食材で表現したユニークな弁当で、福井県産のカニや山形県産のすき焼きなど、日本各地の名産品を使用している。

弁当の価格は1,000円だが、購入時に持参したノートパソコンの重量を計測し、「FMV Note U(UX-K3)」との重量差に応じた割引クーポン「領重証」を発行。差が大きいほど割引額も増え、最大700円まで割引される。決済はキャッシュレスのみで、パソコン1台につき弁当1個まで購入可能。

会場では、634gと同じ重さのさまざまな商品を展示する「634gミュージアム」も設置される。

「#パソコンで買える駅弁屋さん」概要