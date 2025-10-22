Aladdin Xは10月20日、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売しているブランド初のバッテリー内蔵ポータブルプロジェクター「Aladdin Poca」シリーズに関して、公開から2日で累計800台以上、応援購入総額5,000万円を突破したと発表した。

通常価格と10月22日現在のMakuake割引価格は、Aladdin Pocaセットが69,900円（割引価格：55,900円）、Aladdin Poca Laserセットが99,900円（割引価格：79,900円）。

Aladdin X初のバッテリー内蔵ポータブルプロジェクター「Aladdin Poca」シリーズがMakuakeで応援購入総額5,000万円を突破

「Aladdin Poca」シリーズは「Aladdin Poca」（アラジン ポカ）と「Aladdin Poca Laser」（アラジン ポカ レーザー）の2モデルを展開。いずれもバッテリー内蔵の約1.3kgというコンパクト設計で、リビングや寝室はもちろん、アウトドアなど幅広いシーンで利用できる。

LED光源の「Aladdin Poca」

3色レーザー光源の「Aladdin Poca Laser」

20,000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、電源コードなしで最大2.5時間（Ecoモード時）の映画鑑賞が可能。片手で持ち運べる軽量性と、360°自在に回転するスタンドを内蔵することで、場所を選ばず大画面での映像体験を楽しめる。

フルHD（1920×1080ピクセル）の解像度を実現。LED光源の「Aladdin Poca」は450ANSIルーメン、レーザー光源の「Aladdin Poca Laser」は550ANSIルーメンの明るさを備え、さまざまな環境で鮮明な大画面投影が可能だ。

Aladdin OS搭載で、YouTube、Netflixなど主要な動画配信サービスに対応

独自の「Aladdin OS」を搭載し、YouTube、Netflix、Amazon Prime Video、TVerなど主要な動画配信サービスに対応。さらに20種類以上のオリジナルアプリも提供される。

音響面では、Harman Kardon製スピーカー（2×6W）を搭載し、臨場感あふれるサウンドを実現。音に合わせて光が変化するライト機能も備え、空間演出にも配慮した設計となっている。

音に合わせて光が変化するライト機能

付属の専用レンズ「Aladdin Lens」は、マグネット式で簡単に装着可能。「Aladdin Lens A」では画面を5倍に拡大し、星空観察で幻想的な雰囲気を演出。「Aladdin Lens B」ではやわらかな光で癒しやリラックスした雰囲気を楽しめる。2つのレンズで合計100種類以上の厳選素材を収録し、専用アプリ「ほしぞらさんぽ」からいつでも体験できる。このほか、アウトドアやパーティーで楽しめるゲームアプリも内蔵する。

専用レンズ「Aladdin Lens A」は星空観察用の5倍拡大レンズ

専用レンズ「Aladdin Lens B」はやわらかな光で癒しの空間を演出するレンズ

Aladdin Lens A使用イメージ

Aladdin Lens B使用イメージ

両モデル共通仕様として、画面解像度は1920×1080ピクセル、自動台形補正、オートフォーカス。本体サイズは207.6×96.5×96.5mm、重さは約1.3kg。その他、専用ポータブルキットや専用キャリーセットなども販売予定。詳細は製品公式サイトで確認できる。