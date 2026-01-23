ニトリは1月23日、人気の「コンパクトプロジェクターNEP-K220MM」の再入荷に伴い、取扱店舗を順次拡大すると発表した。価格は9,990円。

「コンパクトプロジェクターNEP-K220MM」は9月下旬に一部店舗で発売を開始し、1万円以下の価格と角度可変のスタンド一体型設計で手軽に大画面映像を楽しめることから、SNSを中心に大きな反響を集めていた。

発売直後に完売し、注文から約3カ月待ちの状態が続いていたが、このたび再入荷。「実際に商品を見たい」という顧客の声に応え、取扱店舗を順次拡大する。全国の取扱店舗は以下の通り。1月19日から順次展開しているとのこと。

本体の重量は約630gと軽量ながら、明るさ110ANSIルーメンで最大120インチの大画面投影に対応する。HDMI接続でスマートフォンやTVスティック、ゲーム機、PCなどの映像を投影可能だ。

本体とスタンドが一体化しているため、複雑な設置作業は不要。見たい場所にサッと置いて、すぐに投影が始められる。角度調整も簡単で、壁や天井など多彩な投影スタイルに対応する。

片手で持てるコンパクトな本体

投影画面のゆがみは本体備え付けのフォーカスリングで直感的に調整できる

また、本体背面のUSBポートに接続すれば、USBメモリーやHDDに保存したコンテンツも再生可能だ。

垂直方向の画面のゆがみを自動で補正してくれるため難しい操作は不要で、直感的に調整しやすいフォーカスリングでピント合わせも簡単に行える。

主な仕様は、解像度がHD（ハイビジョン）1280×720@60FPS（入力はフルハイビジョン1920×1080対応）、投影サイズは40型～120型、投影方式はフロント/バック/据置/天吊。USBポートはUSB2.0×1（出力DC5V/1A）、HDMI入力はHDMI1.4×1、オーディオ出力は3.5mmイヤホン端子、スピーカー出力は3Wモノラル。

本体サイズは水平時が幅170×奥行105×高さ126mm、垂直時が幅105×奥行105×高さ197mm。重さは約0.63kg。付属品はリモコン1個、ACアダプター1個。