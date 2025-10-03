CIOは10月3日、飲み物の保温機能とQi2対応ワイヤレス充電器を一体化した製品「MugWarmerⅡ」の予約販売を開始した。

価格は6,980円で、Amazonや楽天市場の公式オンラインストア、一部家電量販店、直営店CIO STOREなどで取り扱う。「Amazonプライム感謝祭」では、セール価格6,280円で販売される予定。

MugWarmerⅡ

「MugWarmerⅡ」は、飲料の保温器とワイヤレス充電器が一体化した製品。応援購入サービス「Makuake」では3,000人以上から支援を集めた。

専用マグカップを本体台座に置くとワイヤレスで電力が送られ、底部に内蔵されたセラミックヒーターが飲み物を保温する。温度は40℃～70℃の範囲で1度単位、タイマーは1分単位で細かく設定できる。空焚き防止機能を搭載し、8時間で自動的に電源が切れる安全設計となっている。

マグカップを外すと、本体台座はQi2規格対応のワイヤレス充電器として機能する。最大15ワット出力での充電が可能で、MagSafe対応iPhoneであれば、マグネット吸着により安定した充電が行える。専用マグカップとスマートフォンやイヤホンを自動で判別し、保温モードと充電モードを切り替える。

専用アプリから電源の操作や温度調整、タイマー設定が可能。白湯、コーヒー、スープといったプリセットモードも用意されており、用途に応じて簡単に使い分けられる。

マグカップの蓋の内側は取り外して洗え、防水規格IPX6を取得しているため、中性洗剤での水洗いに対応する。ただし、精密機械を内蔵しているため、長時間の浸け置きや食器乾燥機、食洗器での洗浄には対応していない。

カップの部品一覧

同社は2023年に登場した新しいワイヤレス充電規格Qi2に着目し、スマートフォン以外への応用可能性を探った結果、飲み物の保温という日常の習慣と組み合わせる発想に至ったという。デスク周りの限られたスペースを有効活用し、充電と保温の両方を実現することで、日常をより快適にする製品を目指したとしている。