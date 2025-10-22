キヤノンのレンズ交換式カメラ「EOS」シリーズ用の交換レンズ「RFレンズ」「EFレンズ」、2025年10月に累計生産本数1億7,000万本を達成しました。この本数は、カメラ用交換レンズとしては世界最多。記念すべき1億7,000万本目に生産したのは、RFマウントの大口径望遠ズームレンズ「RF70-200mm F2.8 L IS USM Z」でした。

記念すべき1億7,000万本目は大口径望遠ズームレンズ「RF70-200mm F2.8 L IS USM Z」だった

キヤノンのRF／EFレンズは、宇都宮工場で1987年にEFレンズの生産を開始して以来、現在は台湾キヤノン、キヤノンオプトマレーシア、大分キヤノン、宮崎キヤノンの5拠点で生産を行っています。VRレンズを含めたレンズの焦点距離は、実に10mmから1200mmまでと超ワイド（VRレンズを含めれば5.2mmから）。