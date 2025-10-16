ユニットコムは10月10日、ワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」から、AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WXを搭載するデスクトップPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

  • SOLUTION∞、Ryzen Threadripper PRO 9995WX搭載モデル発売 - 96コア/192スレッド

    SOLUTION∞、Ryzen Threadripper PRO 9995WX搭載モデル発売 - 96コア/192スレッド

96コア/192スレッドもの大規模な構成で極めて高いCPU性能を利用できるワークステーションPC製品。大量のデータ処理や高度な計算を効率的に実行可能で、AI開発、映像制作、3Dレンダリング、シミュレーション、CAD/CAM、科学技術計算のような高負荷なワークロードに対応。PROシリーズであることから強力なセキュリティ機能も備えており、ビジネス環境でのセキュリティリスクを軽減できるという。

SOLUTION-W115-LCTP9Z-BQX

  • SOLUTION-W115-LCTP9Z-BQX

    SOLUTION-W115-LCTP9Z-BQX

  • OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
  • プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX
  • メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 256GB(64GB×4)
  • ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB GDDR7
  • フォームファクタ：フルタワー / ATX
  • 価格：5,498,000円

SOLUTION-W110-LCTP9Z-BQQX

  • OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
  • プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX
  • メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 512GB(64GB×8)
  • ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB GDDR7 ×4
  • フォームファクタ：フルタワー / ATX
  • 価格：11,998,000円