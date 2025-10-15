マウスコンピューターは、10月18日～19日まで埼玉県春日部市で開催される「春日部市市制施行20周年記念 第29回かすかべ商工まつり～ふれあいフェスタ2025～」に協賛。同イベントへの出展を発表した。

会場に設置されるマウスコンピューターブースでは、最新パソコンの展示やゲーム試遊体験を実施。試遊可能なゲームタイトルは、カプコンの『ストリートファイター6』とセガの『ソニックレーシング クロスワールド』の2作品で、試遊体験者にはノベルティのプレゼントも用意される。

また、パソコン買い替え相談コーナーやお見積もり発行ブースも設置し、来場者のニーズに応える。

展示機材は、7月に筐体デザインをリニューアルしたミニタワー型デスクトップ「G TUNE DG-I7G70」と、9月から販売を開始したG TUNEノート製品最軽量クラスのゲーミングノートパソコン「G TUNE W4-I7G60BK-A」の2機種。両機種ともインテル Core i7プロセッサーとNVIDIA GeForce RTXシリーズを搭載し、高負荷なゲームプレイや配信に対応している。

なお、春日部市は同社の創業の地であり、2010年からは直営店舗「マウスコンピューター春日部ダイレクトショップ プラス」を展開。同社は本イベントへの協賛を通じて、地域の活性化に貢献する意向を示している。

イベント概要

イベント名:春日部市市制施行20周年記念 第29回かすかべ商工まつり～ふれあいフェスタ2025～

開催日時:10月18日(土)・19日(日) 10:00～15:00

会場:アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部(春日部市総合体育館)

所在地:埼玉県春日部市谷原新田1557-1

展示機材のミニタワー型デスクトップ「G TUNE DG-I7G70」

展示機材のゲーミングノートパソコン「G TUNE W4-I7G60BK-A」

(C)CAPCOM (C)SEGA