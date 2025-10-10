FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは10月10日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「コスパ全力！大感謝セール」を開始した。10月18日15時まで。

期間限定のパソコン特価セール。ゲーミング最強とも言われる「Ryzen 7 9800X3D」をはじめ、ゲーマーから高い支持をうけるパーツを搭載したゲーミングPC全18機種をラインナップ。今回のセールでは、内部パーツやLEDライティングが映える「ピラーレスモデル」も久しぶりに追加されている。ほか、PCパーツメーカーと共同開発した「コラボモデル」も充実させた。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGPLMB650B/WS1008」 セール価格275,800円(税込)

※ピラーレスモデル

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (GAMDIAS BOREAS M1-612 ARGB ブラック)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製 ブラック)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM (ブラック)

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLMB650/WS912」 セール価格254,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 7800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial製)

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLB550/WS918/NTK」 セール価格147,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。