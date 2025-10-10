アンカー・ジャパンは10月10日、牛丼チェーン「吉野家」の関東エリア約220店舗の全客席に、同社製の充電ケーブルを順次設置すると発表した。食事中にスマートフォンを急速充電できる環境を提供し、顧客の利便性向上を図る。

同社は関東39店舗で実証実験として充電ケーブルの設置をすでに完了。今後は注文用タブレット端末が導入されている関東エリア全域の吉野家店舗に展開を拡大する予定だ。

設置イメージ

設置されるのは、シリコン素材を採用した「Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル」。柔らかく絡みにくい特性を持ち、約25,000回の折り曲げに耐える耐久性を備える。

各客席の充電ボックス内にはAnkerの電源タップが設置され、最大67W出力でスマートフォンやタブレットを急速充電できる。充電ボックスにはマグネット式のケーブルホルダーも備えられ、使用前後のケーブルを簡単に収納可能となっている。

設置イメージ

すでに設置済みの39店舗は以下の通り。今後順次設置を拡大するが、店舗によって設置がない客席ができてしまうこともあるとのことだ。

設置済み店舗一覧