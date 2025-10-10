アンカー・ジャパンは10月10日、牛丼チェーン「吉野家」の関東エリア約220店舗の全客席に、同社製の充電ケーブルを順次設置すると発表した。食事中にスマートフォンを急速充電できる環境を提供し、顧客の利便性向上を図る。
同社は関東39店舗で実証実験として充電ケーブルの設置をすでに完了。今後は注文用タブレット端末が導入されている関東エリア全域の吉野家店舗に展開を拡大する予定だ。
設置されるのは、シリコン素材を採用した「Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル」。柔らかく絡みにくい特性を持ち、約25,000回の折り曲げに耐える耐久性を備える。
各客席の充電ボックス内にはAnkerの電源タップが設置され、最大67W出力でスマートフォンやタブレットを急速充電できる。充電ボックスにはマグネット式のケーブルホルダーも備えられ、使用前後のケーブルを簡単に収納可能となっている。
すでに設置済みの39店舗は以下の通り。今後順次設置を拡大するが、店舗によって設置がない客席ができてしまうこともあるとのことだ。
設置済み店舗一覧
- 東京都：浅草通り稲荷町店 / 浅草橋駅東口店 / 池袋北口店 /上野駅前店 / 梅島駅前店 / 恵比寿駅前店 / 御徒町駅前店 / 小川町店 / 小田急鶴川駅店 / 小田急町田駅南口店 / 金町北口店 / 亀有駅前店 / 菊川駅前店 / 錦糸町北口店 / 京成青砥駅前店 / 京成高砂駅前店 / 高円寺駅前店 / 小伝馬町店 / 三軒茶屋店 / 渋谷宮益坂店 / 下石神井千川通り店 / 新宿靖国通り店 / 新宿四丁目店 / 新橋東店 / 中野南口店 / 西荻窪駅前店 / 人形町一丁目店 / 浜町店 / 東銀座店 /ひばりが丘店 / 平井店 / 府中中河原店 / 三ノ輪店 / 武蔵境店 / ４号線梅島店 / 両国駅前店
- 神奈川県：川崎西口店 / 川崎富士見店
- 埼玉県：草加ヴァリエ店