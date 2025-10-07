サンワサプライの直販サイト「サンワダイレクト」は10月7日、骨伝導技術を採用した集音器「400-HABC1」の販売を開始した。価格は15,800円。

こめかみ付近の骨を振動させて音を伝える骨伝導技術を採用した集音器。従来の耳栓型集音器と異なり耳の穴をふさがないため、蒸れにくく通気性が良好。しなやかにフィットするネックバンドを備え、長時間の装着でも快適に使える。

ノイズ除去機能を搭載し、周囲の雑音を抑えながら会話やテレビの音声をクリアに再生する。耳の後ろに配置されたマイクが自分の声の大きさを抑え、自然な聞こえ方を実現。周囲の音に埋もれがちな声もしっかり届けられるという。

状況に合わせて3つのモードから選択

「室内」「屋外」「声量強調」の3つのモードを装備。室内モードはテレビや会話の聞き取りに、屋外モードは環境ノイズの強力な抑制に、声量強調モードは人の声の鮮明化に特化している。利用シーンに応じて最適なモードを選択できる。

複雑なペアリング操作は不要で、充電後に電源を入れるだけで使用可能。大きくシンプルなボタンとスライド式スイッチにより、初めて集音器を使う人や機械操作が苦手な人でも安心して使える設計。説明書も大きな文字を用いて見やすさに配慮している。

本体サイズは約W13.4×D11.1×H4.6cm、重さは約35g。IPX5防水、USB Type-C充電に対応している。