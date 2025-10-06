FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは10月3日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「大感謝セール」を開始した。10月10日15時まで。

期間限定のパソコン特価セール。最新＆人気構成のゲーミングPC全18機種をラインナップし、14万円台の入門向けゲーミングPCから、4K環境も快適なハイスペックゲーミングPCまで幅広くラインナップ。いちおしモデルは「FRGHLMB650/WS728」で、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載しセール価格279,980円(税込)。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLB550/WS808/NTK」 セール価格149,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS BRONZE

モデル名「FRGHLMB650/WS728」 セール価格279,980円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial製)

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS GOLD

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLMB650/WS825」 セール価格259,980円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial製)

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS GOLD

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。