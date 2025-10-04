10月4日0時から始まった「Amazonプライム感謝祭先行セール」で、サンディスクが各種SSDやメモリーカードなどのフラッシュメモリー製品をセール価格で販売中。2TBの大容量microSDカードや据え置きで使える大容量SSDなどが安くなっている。セール期間は10月10日23時59分まで。

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意する。なお、商品に「セール」のバッジが付かずにセール価格になっている商品もある。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもある。

シリーズ名 型番 概要
My Passport SSD WDBAGF0040BGY-WESN 読み出し速度最大1,050MB/秒で暗号化形式に対応したポータブルSSD
WD Elements SE SSD WDBAYN0020BBK-WESN 小さく軽いコンパクトなポータブルSSD
Desktop SSD SDSSDT40-8T00-NA25 安定感のある据え置き型の8TB大容量SSD
Portable SSD Extreme PRO E82 SDSSDE82-4T00-GH25 最大読み出し速度3800MB/秒のUSB4対応ポータブルSSD
Portable SSD E1 SDDDE1-1T00-JA46 USB Type-CとUSB Type-A端子を持つスティック型のポータブルSSD
PRO-CINEMA CFexpress Type-A SDCFEA-960G-GH4NN サンディスクのCFexpress Type-Aカードがセール対象に
Extreme PRO Cfexpress Type B SDCFE-512G-GH4NN サンディスクのCFexpress Type-Bカードもセール対象に
Extreme microSD Card SDSQXAV-2T00-GH3MA 2TBの大容量microSDカードも特価に！
WD_BLACK SN8100 NVMe SSD WDBBYV0080BNC-WRSN 最大14,900MB/秒の読み出し速度を誇るGen 5.0 SSD
