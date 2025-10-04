10月4日0時から始まった「Amazonプライム感謝祭先行セール」で、サンディスクが各種SSDやメモリーカードなどのフラッシュメモリー製品をセール価格で販売中。2TBの大容量microSDカードや据え置きで使える大容量SSDなどが安くなっている。セール期間は10月10日23時59分まで。
セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意する。なお、商品に「セール」のバッジが付かずにセール価格になっている商品もある。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもある。
|シリーズ名
|型番
|概要
|My Passport SSD
|WDBAGF0040BGY-WESN
|読み出し速度最大1,050MB/秒で暗号化形式に対応したポータブルSSD
|WD Elements SE SSD
|WDBAYN0020BBK-WESN
|小さく軽いコンパクトなポータブルSSD
|Desktop SSD
|SDSSDT40-8T00-NA25
|安定感のある据え置き型の8TB大容量SSD
|Portable SSD Extreme PRO E82
|SDSSDE82-4T00-GH25
|最大読み出し速度3800MB/秒のUSB4対応ポータブルSSD
|Portable SSD E1
|SDDDE1-1T00-JA46
|USB Type-CとUSB Type-A端子を持つスティック型のポータブルSSD
|PRO-CINEMA CFexpress Type-A
|SDCFEA-960G-GH4NN
|サンディスクのCFexpress Type-Aカードがセール対象に
|Extreme PRO Cfexpress Type B
|SDCFE-512G-GH4NN
|サンディスクのCFexpress Type-Bカードもセール対象に
|Extreme microSD Card
|SDSQXAV-2T00-GH3MA
|2TBの大容量microSDカードも特価に！
|WD_BLACK SN8100 NVMe SSD
|WDBBYV0080BNC-WRSN
|最大14,900MB/秒の読み出し速度を誇るGen 5.0 SSD