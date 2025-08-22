SOLUTION∞、NVIDIA RTX PRO 6000搭載ワークステーション発売

ユニットコムは8月21日、ワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」から、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Editionを搭載すワークステーションPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
CUDAコアを24,064基も備え、512bit GDDR7 96GBの大規模なGPUメモリを組み合わせるワークステーション向けグラフィックス「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition」を搭載するワークステーションPC。プロセッサにはIntel XeonシリーズとRyzen Threadripperシリーズの両方をラインナップしており、用途や予算に応じて選択できる。
SOLUTION-W100-LCX259-BQDX
- OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
- プロセッサ：インテル Xeon w7-2595X
- メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 256GB(32GB×8)
- ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB GDDR7 ×2
- フォームファクタ：フルタワー / ATX
- 価格：5,298,000円
SOLUTION-W115-LCRT98-BQDX
- OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper 9980X
- メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 256GB(64GB×4)
- ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB GDDR7 ×2
- フォームファクタ：フルタワー / ATX
- 価格：5,998,000円