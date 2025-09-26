NTTドコモは9月25日、デジタル口座サービス「dスマートバンク」のサービス終了を発表した。サービス終了日時は2026年1月29日 7:00。

dスマートバンクは、ドコモが三菱UFJ銀行と業務提携契約を締結し、2022年に共同開発したデジタル口座サービス。利用によりdポイントをためることができ、三菱UFJ銀行の「スーパー普通預金（メインバンク プラス）」や資産運用サービス「THEO+ docomo」との連携機能も提供してきた。

2025年10月27日に新規申し込み受付を終了。同日以降は本サービス経由での三菱UFJ銀行の新規口座開設や、dアカウントとの紐づけ、THEO+ docomoの新規口座開設ができなくなる。2026年1月末頃にdポイント特典の進呈を終了、2026年1月29日 7:00にサービス終了となる。

サービス終了後も三菱UFJ銀行の口座はそのまま利用可能で、「三菱UFJダイレクト（インターネットバンキング）」から残高や入出金の確認ができる。終了に伴いdスマートバンクのすべての機能が利用不可となるが、ユーザー側が手続きを行う必要はない。

なお、サービス終了の理由は「現在の事業環境を鑑みた」結果としている。