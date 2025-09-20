ソフトバンクは9月19日、「ソフトバンク株はじめ川柳コンテスト」の入選作品を発表した。10万円分のPayPayポイントが与えられる大賞は「株と蕪　長く漬ければ　旨味増す」「初株主　夢を描いて　ソフトバンク」の2句が選ばれた。「鬼滅の刃」で煉獄杏寿郎役の声優を務めた日野聡氏が受賞作を読み上げ、経済評論家の馬渕磨理子氏による解説が付いた動画を9月22日に公開する。

株式投資の初心者が感じやすい悩みや疑問、体験談などをユーモラスに詠み、誰でも参加できる川柳コンテスト。株式投資を始める際の「くすっと笑える体験」から「はじめようと思ったキッカケ」「悩みや不安」「思わずうなずける”あるある”」など、株式投資にまつわる内容の作品が対象。

受賞作は以下の通り。

株はじめ部門

  • 大賞：「株と蕪　長く漬ければ　旨味増す」（いたすけぽんたさん）
  • 優秀賞：「最高値　あなたの株も　咲いたかね？」（かずはんさん）
  • 優秀賞：「初指値　胸の高鳴り　恋に似て」（はちょさん）
  • 優秀賞：「株知識　育てた孫に　教えられ」（かめじぃじさん）

ソフトバンクで株はじめ部門

  • 大賞：「初株主　夢を描いて　ソフトバンク」（花豆太郎さん）
  • 優秀賞：「株のいろは　ソフトバンクの　株で知る」（lalalaさん）
  • 優秀賞：「株デビュー　PayPayポイント　後押しに」（前髪じゅんさん）
  • 優秀賞：「『PayPayで』　言うたび思う　我が優待」（山椒魚さん）

審査員特別賞

  • 「初購入　1分毎に　チャート見る」（かこいさん）
  • 「推し活と　同じ気持ちで　株はじめ」（有縁さん）