スマートフォンにとって「充電」は重要な儀式といえます。メイン端末として日々持ち歩くのならば、最低でも1日1回の充電は欠かせません。いまやiPhoneは電話はもちろんサイフの役も兼ねるだけに、外出中のバッテリー切れは避けたいもの、それだけに充電器選びも慎重に行う必要があります。

2025年9月、AoppleはPhone 17シリーズとともに「40Wダイナミック電源アダプタ(最大60W対応)」というUSB電源アダプタを発売しました。一見ただのアダプタですが、実はiPhone Airを除くiPhone 17シリーズに最適な機能を備えています。

その理由は「USB PD 3.2 AVS」です。この規格に対応したことにより、iPhone 17シリーズでは約20分(iPhone Airは約30分)でバッテリー容量の50%に達するという急速充電を実現しました。

AVSはAdjustable Voltage Supplyの略で、電源側がきめ細かな電圧オプションを提供する可変電圧電源を意味します。「40Wダイナミック電源アダプタ(最大60W対応)」でいうと、基本的には出力40Wで動作するが最大出力60Wの範囲で細かく電圧を調整することで、無駄の少ない効率的な充電を可能とし、結果的に充電時間を短縮します。

ただし、この電源アダプタは発熱の都合で最大60Wのピーク出力を長時間継続することができません。アダプタ本体の温度が上昇すると、出力は40Wに低下してしまいます。そのため、40W以上持続電力を必要とするパソコンなどのデバイスには不向きで、1つのアダプタであらゆるUSB充電をこなすことは難しくなっています。