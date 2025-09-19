フェンダーミュージック（以下、フェンダー）は、3ピースバンド・Chilli Beans.のメンバー、Moto（Vo.）、Maika（Ba.＆Vo.）、Lily(Gt.＆Vo.)のシグネイチャーモデル3機種（ギター/ベース）およびストラップとピックを2025年10月11日に発売する。

Chilli Beans.

Chilli Beans.は、2021年にデビューしたMoto（Vo.）、Maika（Ba.＆Vo.）、Lily（Gt.＆Vo.）による3人組バンド。2023年には、フェンダーが世界の次世代アーティストを支援するグローバルプログラム「Fender NEXT」にも選出されている。今回発売となるのは、「Chilli Beans. Moto Mustang」「Chilli Beans. Maika Mustang Bass」「Chilli Beans. Lily Cyclone」の3モデル。



Chilli Beans. Moto Mustang

「Chilli Beans. Moto Mustang」は、シングルコイルピックアップが採用されることが多いMustangに、あえてハムバッキング・ピックアップを2基搭載。3点トグルスイッチで自在なトーンメイクが可能となっている。ブリッジには、ヴィンテージスタイルでプレーンな印象のMustang Tremoloを装備。チューニングマシンには、ロック式を採用することで、チューニングの安定性と弦交換の容易さを両立している。24インチスケールで取り回しのよいサイズ感ながら本格的な音作りが可能となっており、ビギナーから大きなステージで演奏するプロミュージシャンまで幅広いプレイヤーに最適なギターとなっている。マッチングのブラックカラーには、ブラックのピックガードを搭載。5フレットと12フレットには、Motoがデザインしたアルファベット表記のポジションマークを配置しており、ユニークなインレイが存在感と個性を放つ。市場想定売価は104,500円。



Chilli Beans. Maika Mustang Bass

「Chilli Beans. Maika Mustang Bass」は、30インチのMustang BassにJazz Bassピックアップ2基を搭載したモデル。シングルコイルピックアップ仕様のMustang Bassを参考に、弦振動が大きい位置で音を拾うためピックアップをややネック寄りに配置。よりJazz Bassらしさを表現し、小ぶりなサイズ感にも関わらず、リッチなローを生み出せる。カラーにはマッチングヘッドストックのAged Naturalを採用し、エイジドパーロイドのピックガードはボディカラーと相性が良く、音像と同じくヴィンテージ感のある落ち着いた印象を与えている。また全体の重さのバランスを得るため、ペグの小さいチューニングマシンを使用。ヘッドストック裏にはMaikaのサインが記されている。市場想定売価は104,500円。



Chilli Beans. Lily Cyclone

「Chilli Beans. Lily Cyclone」は、コンパクトなCycloneを元に開発。24.75インチスケールのCycloneに、音作りのこだわりを詰め込むことで、小ぶりで取り回しの良いサイズ感と汎用性の高い音色を両立したモデル。ピックアップには、通常シングルコイルが採用されることの多いCycloneに、あえて出力感を確保するため2基のハムバッキングピックアップを採用。トーンポットのプッシュ／プルによるコイルタップ機能を備えることで、多彩な音色を生み出せる仕様とした。チューニングマシンにはロック式を採用。チューニングの安定性に加え、弦交換を容易にしている。ブリッジには2点支持のトレモロユニットを搭載。本モデルのために調色した新色のブルーカラーに、ホワイトのロゴとパーチメントのピックガードが落ち着いた爽やかさのあるデザインとなっており、ヘッドストック裏にはLilyのサインが記されている。市場想定売価は104,500円。

シグネイチャーギター＆ベースの発売を記念して、Moto、Maika、Lilyの3人がデザインしたストラップ（3種）とピックセットも同時発売。

Fender x Chilli Beans. Strap

「Fender x Chilli Beans. Strap」は、ヴィンテージスタイルを基調に、フェンダーの新たな定番としなっている「Pasadena Wovenストラップ」を土台にして開発された。メンバー3人がそれぞれ自身のシグネイチャーモデル（ギター/ベース）とあわせて使用することを想定し、好みの柄を選びながら個性あふれるカラーリングに仕上げられている。3種いずれも、特別に新調色を施したオリジナルカラーのジャガード生地を使用し、背面にはスムーズな演奏性を提供するナイロンベルトを採用。また、ギター/ベース取り付け部のストラップエンドにはリアルレザーを使用し、フェンダーロゴとChilli Beans.のロゴをシルバー箔押しで刻印している。市場想定売価は3,300円。

Fender x Chilli Beans. Signature Pick

「Fender x Chilli Beans. Signature Pick」は、メンバー3人が実際に使用するピックをもとに制作した、12枚入りのオリジナルピックセット。ピックは各メンバーのこだわりを反映し、素材や厚みを厳選。デザインにもそれぞれの個性と想いが込められてるという。Motoは自身で描いたイラストと「With you, always enjoy it」のメッセージを、シグネイチャーストラップと同じピンクで刻印。Maikaは手描きの花柄をピック本体と同系色で印刷し、自身のサインを添えた。Lilyはシンプルなタイプライター風フォントを、彼女らしいブルーカラーで表現。缶ケースには「upside down tour」のステージで撮影された写真を使用している。約7×4cmのサイズで、ピックの収納はもちろん、日常使いの小物入れとしても利用できる。市場想定売価は3,300円。

シグネイチャーモデル3機種は、Fender Flagship Tokyoおよび全国のフェンダー正規取扱店にて予約販売が始まっている。予約方法については、各店舗へ直接問い合わせいただきたい。さらに発売日の10月11日には、東京・原宿／表参道エリアで開催されるフェンダーの体験型イベント【FENDER EXPERIENCE 2025】のステージに3人が登場し、自身のシグネイチャーモデルを使用したスペシャルパフォーマンスを披露する予定となっている。