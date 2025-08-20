フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（以下、フェンダー）は、US製新シリーズ「American Ultra Luxe Vintage」の販売を開始した。ストラトキャスターとテレキャスターをラインナップした全5モデルの展開となっている。

US製新シリーズ「American Ultra Luxe Vintage」

本シリーズの中心となるのは、1950年代および1960年代の代表モデルであるストラトキャスターとテレキャスターをカスタム仕様で再現したモデル群。木材を自然に経年変化させ、独自の風合いを演出するHeirloomニトロセルロースラッカー仕上げと、クラシックなフェンダーサウンドを奏でるPure Vintageピックアップ、パワフルで明瞭度の高いクランチサウンドを生み出すHaymakerハムバッカーを採用し、先進的なエレクトロニクス、S-1スイッチングといった特徴を備えている。ネックはクォーターソーンメイプルにステンレススチールフレットを組み合わせ、耐久性と滑らかな演奏性を両立している。

また、HSS仕様の'60s Stratocasterをラインナップし、ヴィンテージらしさを損なうことなく、より多彩なトーンを拡張。ネック側に搭載したパワフルなPure Vintage‘61シングルコイルストラトキャスターピックアップと、ブリッジ側に配置したHaymakerハムバッカーは、ストラトキャスターらしいサウンドを奏でながら、温かくニュアンス豊かなクリーントーンから、ハイゲインリードまで、幅広いサウンドパレットを提供する。

全5モデルは以下の通り。