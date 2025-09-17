シャオミ・ジャパンは、9月26日に発表予定の新製品を体験できるイベント「Xiaomi EXPO 2025 ～いつもが変わる。世界が変わる。～」を東京・秋葉原で開催する。

体験イベントの開催日時は2025年9月26日15時～19時、2025年9月27日11時～19時、 2025年9月28日11時～18時の3日間。場所はベルサール秋葉原 １Fホール・イベントスペース（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル）。

シャオミ・ジャパンは、スマートフォン新製品となるXiaomi 15Tシリーズの9月24日グローバル発表をX（旧Twitter）で告知済み。Xiaomi 15Tシリーズは「ライカ5倍プロレベルの望遠カメラ」を搭載したと予告ページで紹介されており、日本市場への投入も予告された。なおシャオミは2025年3月に発売したXiaomi 15 UltraなどでもLeicaと共同開発した高性能カメラを搭載している。

イベントでは9月26日に発売する新製品を実際に試しながら買い物ができるという。また、ファッションモデル・女優の菊池亜希子さんとフォトグラファーの黒田昭臣さんを招いたトークステージ、豪華景品が当たるクイズ大会、シャオミ製品が当たる抽選会に参加できるスタンプラリー企画なども実施する。中国で販売しているEV「Xiaomi SU7 Ultra」の日本初展示も行われる予定だ。