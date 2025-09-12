楽天モバイルは9月12日、iPhone 17シリーズや新しいApple Watchシリーズ、AirPods Pro 3の販売価格を発表した。楽天モバイル公式サイトや楽天モバイル 楽天市場店、楽天モバイルショップなどで9月12日21時に予約開始、9月19日8時に販売を開始する（楽天モバイルショップでは9月19日開店時から販売開始）。なおAirPods Pro 3の予約受付はない。

ここでは楽天モバイルの最新Apple製品販売価格をまとめる。iPhone 17シリーズ・iPhone Air各機種の購入において、一括払いおよび楽天モバイル買い替え超トクプログラムの実質負担額は、対象iPhoneの下取り等の各種キャンペーンを適用することで、記載の価格からさらにポイント還元が受けられる。

iPhone 17

iPhone 17の機種代金

iPhone 17の機種代金は146,800円から。楽天モバイル買い替え超トクプログラムを利用する場合の実質負担額は73,392円から。楽天モバイル買い替え超トクプログラムは、48回払いで端末を購入し、25カ月目以降に端末を返却すると残りの支払いが免除されるもの。

「他社からの乗り換え（MNP）」「新規契約」「製品のみ購入・機種変更」の機種代金は全て同額で下記。／部分の価格は楽天モバイル買い替え超トクプログラム適用時の機種代金となる。

256GBモデル：146,800円／73,392円

512GBモデル：195,800円／97,896円

iPhone 17 Proの機種代金

iPhone 17 Proの機種代金は207,900円から。楽天モバイル買い替え超トクプログラムを利用する場合の実質負担額は103,944円から。

256GBモデル：207,900円／103,944円

512GBモデル：259,800円／129,912円

1TBモデル：300,800円／150,408円

iPhone 17 Pro Maxの機種代金

iPhone 17 Proの機種代金は234,800円から。楽天モバイル買い替え超トクプログラムを利用する場合の実質負担額は117,408円から。

256GBモデル：234,800円／117,408円

512GBモデル：276,800円／138,408円

1TBモデル：311,800円／155,904円

2TBモデル：381,800円／190,896円

iPhone Airの機種代金

iPhone Airの機種代金は185,900円から。楽天モバイル買い替え超トクプログラムを利用する場合の実質負担額は92,952円から。

256GBモデル：185,900円／92,952円

512GBモデル：231,800円／115,896円

1TBモデル：277,800円／138,912円

Apple Watch・AirPods Pro 3の機種代金

Apple Watch Series 11の価格は42mmモデルが86,000円～131,000円。46mmモデルが91,000円～139,000円。

Apple Watch SE 3の価格は40mmモデルが49,300円、44mmモデルが54,000円。

Apple Watch Ultra 3の価格は138,000円～155,200円。

AirPods Pro 3の価格は39,800円。