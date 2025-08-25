サムスン電子ジャパンは8月25日、Androidタブレットの新製品「Galaxy Tab S10 Lite」を発表した。9月19日より販売開始の予定で、9月4日より購入予約を受け付ける。

Galaxy Tab S6 Lite

販売経路はSamsungオンラインショップ、Samsung公式ストア楽天市場店、Galaxy Harajuku（東京・原宿）、Galaxy Studio Osaka（大阪・なんば）のほか、Amazon.co.jp、家電量販店のECサイト・店舗で行う。

カラーはグレー、シルバー、コーラルレッドの3色で、Samsungオンラインショップ／Samsung公式ストア楽天市場店／Galaxy Harajuku／Galaxy Studio Osakaでは3色すべての取り扱いがあるが、Amazonではグレーのみ、家電量販店ではシルバーのみの販売となる。

グレー

シルバー

コーラルレッド

価格は未公表。発売を記念し、予約開始の9月4日18時から10月20日9時59分まで、「Galaxy Tab S10 Lite」の購入価格を6,600円値引きするキャンペーンを実施する。

同じ10.9インチでも「Galaxy Tab S10 FE」とはやや異なる性格付け

「Galaxy Tab S10 Lite」の製品のコンセプトとしては「重要な機能がしっかり使えて、もっと楽しく」を謳っている。

「Galaxy Tab S10」シリーズのタブレットは、フラッグシップ／ハイエンド機種に相当する「Galaxy Tab S10 Ultra／S10＋」が2024年10月に、廉価版となる「Galaxy Tab S10 FE／FE＋」が2025年4月にそれぞれ発売されているが、「Galaxy Tab S10 Lite」はそれらとはやや性格を異にし、直接的には2023年6月に国内発売となった「Galaxy Tab S6 Lite」の後継機として若年層／女性を中心としたトレンドフォロワーをメインターゲットとする製品ということになる。

エンタメコンテンツの視聴については、「S6 Lite」の10.4インチから少し大きくなった10.9インチディスプレイではさまざまなコンテンツを楽しめる。ちなみにこの画面サイズは「S10 FE」と同じだが、解像度は「S10 FE」の2,304×1,440ドットに対して「S10 Lite」では2,112×1,320ドットとやや抑えられている。ディスプレイの明るさも「S6 Lite」の最大400nitsから最大500nitsへ明るくなり、Vision Boosterによる調整や90Hzリフレッシュレートの滑らかな表示が可能になっている。

パフォーマンス面では、SoCがExynos 1380にアップグレードされたことにより、「S6 Lite」からマルチコアCPU性能で33％、GPU性能で31％の向上。メモリは4GBから6GBへ、ストレージは64GBから128GBへと増量された。新たにWi-Fi 6にも対応している。

バッテリー容量は「S6 Lite」の7,040mAhから、「S10 FE」とも同じ8,000mAhに大容量化。25Wの高速充電にも対応するので、バッテリー切れの心配が軽減されている。ただしACアダプターは同梱されないので注意されたい。

Sペンは前モデルから引き続き同梱。Samsung独自の「Notes」アプリの機能強化もされて活用の幅が広がっている。このほかにも「Clip Studio Paint」「Goodnotes」「LumaFusion」などさまざまなアプリでSペンは活用できる。

Sペンが同梱される

AI利用も強化されており、オプションのキーボードにはAI機能を呼び出す専用キーも装備。「かこって検索」にも対応する。

他の「Galaxy」デバイスとの連携機能も便利。「Galaxy」スマートフォンとアプリの作業を引き継いだり（対応アプリのみ）、「Galaxy Buds」を他のデバイスに自動で再接続したり、ファイルを簡単に共有したりといったことが行える。

ソフトウェアアップデートは、OSアップグレードが7世代、セキュリティアップデートが7年間の対応となっており、長期間安心して使い続けることができる。

オプションについては、同じ画面サイズの「Samsung Galaxy Tab S10 FE」「Samsung Galaxy Tab S9」と互換性があり、これらの製品のものを流用可能とのこと。

主な仕様

「Galaxy Tab S10 Lite」の主な仕様は下記のとおり。