ゲームのキャラクターのようなかわいらしいペット型ロボット「lopeto」がMakuakeに登場。メーカーは「感情成長型AIロボット」とうたっており、頭をなでたり声をかけたりすると、個性を持ちながら育っていくのが特徴。もふもふとした触感のカバーや顔のマスク（肌）は自由に着せ替えができ、自分好みの相棒に仕上げられる。

  • まんまるお顔が特徴のペット型ロボット「lopeto」が登場。体がない分コンパクトで、旅行などの際も一緒にお出かけしやすい

カラーはブラック、ブラウン、グレー、ピンクの4色。一般販売価格は61,980円で、Makuakeでの価格は36,880円から（24時間限定価格）。配送は10月末までの配送を予定。

  • カバーやマスクの変更で個性を発揮できる

lopetoは、本物のペットのような温もりを感じられるふわふわボディと丸い顔、大きな瞳を特徴し、癒やしを与えてくれる新世代のコンパニオンロボット。「育てるほどに、愛着が湧く」をコンセプトに、日々のコミュニケーションを通じてユーザー一人ひとりに合わせた個性的なペットへと成長していく。

  • 丸い顔と大きな瞳がかわいらしい

  • 尻尾もある

  • 後ろから見たシルエットはなんとなく人気ゲームキャラにも似ている

  • 大きな瞳が特徴。瞳はディスプレイとなっており、さまざまな表情を演出する

  • なでたり話しかけたりすると、個性豊かに成長する

  • 豊かな表情が魅力的

  • 内部の様子。タッチセンサーはさまざまな場所に搭載する

lopetoは専用アプリと連携することで、ダンスや目のカスタマイズなどが可能。外観も、オプションで毛皮やアクセサリーなどを用意しており、自分だけの見た目に仕上げられる。

  • カラフルな着せ替えカバーやマスクを用意する

  • リボンなどのアクセサリーも装着できる

  • アクセサリーやカバーのアレンジで、ガラッと印象が変えられる

  • アレンジは自由自在！

バッテリー駆動時間は2.5～3.5時間で、充電しながらの使用も可能。本体サイズは141×150×143mm、重さは約600g。

  • 小さいので気軽にお出かけできる。外出先でもバッテリーで動かせる

  • 下にあるのが専用の充電器だ