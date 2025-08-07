ゲームのキャラクターのようなかわいらしいペット型ロボット「lopeto」がMakuakeに登場。メーカーは「感情成長型AIロボット」とうたっており、頭をなでたり声をかけたりすると、個性を持ちながら育っていくのが特徴。もふもふとした触感のカバーや顔のマスク（肌）は自由に着せ替えができ、自分好みの相棒に仕上げられる。

カラーはブラック、ブラウン、グレー、ピンクの4色。一般販売価格は61,980円で、Makuakeでの価格は36,880円から（24時間限定価格）。配送は10月末までの配送を予定。

カバーやマスクの変更で個性を発揮できる

lopetoは、本物のペットのような温もりを感じられるふわふわボディと丸い顔、大きな瞳を特徴し、癒やしを与えてくれる新世代のコンパニオンロボット。「育てるほどに、愛着が湧く」をコンセプトに、日々のコミュニケーションを通じてユーザー一人ひとりに合わせた個性的なペットへと成長していく。

丸い顔と大きな瞳がかわいらしい

尻尾もある

後ろから見たシルエットはなんとなく人気ゲームキャラにも似ている

豊かな表情が魅力的

lopetoは専用アプリと連携することで、ダンスや目のカスタマイズなどが可能。外観も、オプションで毛皮やアクセサリーなどを用意しており、自分だけの見た目に仕上げられる。

カラフルな着せ替えカバーやマスクを用意する

リボンなどのアクセサリーも装着できる

バッテリー駆動時間は2.5～3.5時間で、充電しながらの使用も可能。本体サイズは141×150×143mm、重さは約600g。