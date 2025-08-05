SOLUTION∞、Ryzen Threadripper 9980X搭載ワークステーションPC発売 - 約350万円

ユニットコムは8月5日、ワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」において、最新メニーコアCPUを搭載するワークステーションPCを発売した。構成をカスタマイズできるBTOに対応する。
Zen 5アーキテクチャの採用で刷新した「AMD Ryzen Threadripper 9000シリーズ」を搭載するワークステーションPCを新発売するという内容。最大で64コア/128スレッドを1ソケットで利用でき、PCI Express 5.0を最大80レーンも使用可能。膨大なCPUパワーを大規模なアクセラレーターと組み合わせることで、極めて大きなワークロードを高速に処理することが可能だ。
SOLUTION-W115-LCRT98-BXX
- OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper 9980X
- メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 128GB(32GB×4)
- ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 96GB GDDR7
- フォームファクタ：フルタワー / ATX
- 価格：3,498,000円