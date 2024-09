ポケモンは、配信中のスマートフォンアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』(iOS/Android対応)とスマートウォッチの連携を発表した。

9月24日から、スマートウォッチ(現時点での対応機種はApple Watch、Galaxy Watch、Google Pixel Watch、Fitbit各シリーズ)で計測した睡眠データを使って、『ポケモンスリープ』の睡眠リサーチができるようになる。

スマートウォッチをつけて寝るだけで自動的に睡眠データが計測され、起床後に『ポケモンスリープ』と同期することで、さまざまなポケモンに出会える。この連携によって、スマートフォンを充電しながら枕元に置いて睡眠計測する必要がなくなった。

Apple Watchで計測した睡眠データは、Appleヘルスケアアプリを通じて、『ポケモンスリープ』に取り込める。Galaxy Watch、Google Pixel Watch、Fitbitで計測した睡眠データはヘルスコネクトアプリを通じて『ポケモンスリープ』に取り込む。

なお、一分対応していない端末がある可能性があるため、対応端末などの詳細は公式サイトを参照。「Pokémon GO Plus +」と連携しているユーザーも、スマートウォッチと連携可能で、両方の連携を保つことができる。

【公式】『Pokémon Sleep』スマートウォッチで睡眠計測!

そのほか、2024年9月24日以降アカウントを新規作成するユーザーに、「ポケサブレ」や、フシギダネ/ヒトカゲ/ゼニガメの「ポケモンのおこう」をプレゼントするほか、久しぶりに『ポケモンスリープ』をプレイするリサーチャーに「カムバックリサーチャー特典」をプレゼントするキャンペーンも開催される。

また、Spotifyで『Pokémon Sleep』BGM(全34曲)をグローバルで配信開始した。配信曲から「睡眠」にちなんだ20の楽曲をピックアップし、Spotify公式プレイリストと公開。今後実装予定の睡眠導入BGMも先行配信される。

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。