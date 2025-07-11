サードウェーブは、2025年8月にパソコン専門店ドスパラ店舗にて『自作パソコン組立イベント』を開催する。
「一からパソコンを組み立てたい」人を対象とした体験型イベント。イベント当日までに、ドスパラスタッフが、希望のデザインやPCでしたいこと、予算などをヒアリングし、最適なパーツを提案。イベント当日は、ドスパラスタッフによるレクチャーのもと、自身で選んだパーツを使い、1台のパソコンを完成させる。
開催日は2025年8月9日、10日、11日、23日、24日（日）。各日12時開始。ただし、店舗によって開催日が異なることがある。申込期限は開催日1週間前の20時まで。参加費は6,000円。申込にはドスパラ本会員の登録が必要。各会場定員になり次第受付を終了する。
【8月開催店舗】
（北海道）札幌店
（栃木県）宇都宮鶴田店
（茨城県）水戸赤塚店
（東京都）秋葉原本店
（神奈川県）座間相武台店
（新潟県）新潟店
（石川県）白山フェアモール松任店
（山梨県）甲府飯田店
（長野県）長野稲里店
（静岡県）静岡東瀬名店
（静岡県）富士青葉店
（大阪府）大阪・なんば店
（大阪府）堺七道店
（京都府）京都店
（兵庫県）神戸・三宮店
（兵庫県）姫路MEGAドン・キホーテ広畑店
（広島県）福山ココローズ店
（徳島県）徳島住吉店
（愛媛県）松山環状枝松店
（福岡県）博多店
（佐賀県）佐賀南部バイパス店
（熊本県）熊本浜線店
（宮崎県）宮崎恒久店
（鹿児島県）鹿児島アクロスプラザ与次郎店
（沖縄県）浦添城間店