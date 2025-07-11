サードウェーブは、2025年8月にパソコン専門店ドスパラ店舗にて『自作パソコン組立イベント』を開催する。

「一からパソコンを組み立てたい」人を対象とした体験型イベント。イベント当日までに、ドスパラスタッフが、希望のデザインやPCでしたいこと、予算などをヒアリングし、最適なパーツを提案。イベント当日は、ドスパラスタッフによるレクチャーのもと、自身で選んだパーツを使い、1台のパソコンを完成させる。

開催日は2025年8月9日、10日、11日、23日、24日（日）。各日12時開始。ただし、店舗によって開催日が異なることがある。申込期限は開催日1週間前の20時まで。参加費は6,000円。申込にはドスパラ本会員の登録が必要。各会場定員になり次第受付を終了する。

【8月開催店舗】

（北海道）札幌店

（栃木県）宇都宮鶴田店

（茨城県）水戸赤塚店

（東京都）秋葉原本店

（神奈川県）座間相武台店

（新潟県）新潟店

（石川県）白山フェアモール松任店

（山梨県）甲府飯田店

（長野県）長野稲里店

（静岡県）静岡東瀬名店

（静岡県）富士青葉店

（大阪府）大阪・なんば店

（大阪府）堺七道店

（京都府）京都店

（兵庫県）神戸・三宮店

（兵庫県）姫路MEGAドン・キホーテ広畑店

（広島県）福山ココローズ店

（徳島県）徳島住吉店

（愛媛県）松山環状枝松店

（福岡県）博多店

（佐賀県）佐賀南部バイパス店

（熊本県）熊本浜線店

（宮崎県）宮崎恒久店

（鹿児島県）鹿児島アクロスプラザ与次郎店

（沖縄県）浦添城間店

