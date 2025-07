サードウェーブは、全国のコンピューターショップドスパラ各店舗、およびドスパラ通販サイトにて、オリジナルグッズなどが合計1,000名に当たる『GALLERIA SUMMER CAMPAIGN』を2025年7月4日に開始した。

期間中、GALLERIAの新品パソコンを購入し、エントリーした人から抽選で1,000名に、ストリーマー・クリエイター・eスポーツチームとコラボしたオリジナルグッズやドスパラポイント等が当たる。さらに、対象製品を購入すると、当選確率がアップ。詳細は特設ページを参照。

期間は、通販が2025年7月4日11時から同年8月18日10時59分まで。店舗が2025年7月4日開店から同年8月17日閉店まで。エントリー締切は2025年8月18日10時59分。

賞品詳細(敬称略)

・VSPO! GEAR マウスパッド ※21種の中から1種を選択

・ぶいすぽっ!ジャージ(フリーサイズ) ※23種の中から1種を選択

・REJECT Apex NEW ROSTER UNIFORM (player:11 Euriece)+Eurieceサイン入り(フリーサイズ)

・天鬼ぷるる 換気Tシャツ(Lサイズ)

・GALLERIA 描き下ろしマウスパッド(Illustrator:鳥野画久)

・GALLERIA 描き下ろしマウスパッド(Illustrator:花山でいじー/新人Vtuber)

・秋雪こはく ウェルカムアクリルスタンド&缶バッジ

・FENNEL NEW OFFICIAL UNIFORM T-SHIRT(Lサイズ)

・ドスパラポイント1,000円分

※賞品は予告なく変更になる場合がある。