トリニティは6月20日、高い耐久性に仕上げたUSB-Cケーブル「Gorillaケーブル C to C 60W」を発表した。一般的な耐久ケーブルの3倍以上の強度に仕上げ、試験では約50,000回の折り曲げに耐えたという。

価格は、0.8mタイプが2,618円、1.0mタイプが2,728円、1.5mタイプが3,058円。発売は6月27日から順次。

プラグは金メッキとしている

ケーブルを曲げた際に発生する断線を防ぐため、ケーブルの外装を堅牢なステンレススリーブで保護し、内部に防弾チョッキにも採用されている素材を用いたUSB-Cケーブル。曲げ耐久試験では、約50,000回もの折り曲げに耐えたという。

内部の銅線は超高純度99.9%のものを使用したうえ、プラグは金メッキとし、データ転送の低下を防ぐようにした。規格はHi-Speed USB(USB2.0)で、最大転送速度480Mbps。