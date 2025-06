ユニットコムは独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」において、6月25日から開催される「League The k4sen: LoL Streamer's Championship Supported by Riot Games」に協賛すると明らかにした。

LEVEL∞、「League The k4sen: LoL Streamer's Championship Supported by Riot Games」に協賛決定

「League The k4sen: LoL Streamer's Championship Supported by Riot というGames」とは、k4senのユニークな視点や発想をZETA DIVISIONの制作チームと共に具現化していく配信シリーズ。第36回目となる今回は世界的MOBAタイトル「League of Legends」において、ストリーマーたちによる熱きチーム戦が繰り広げられるという。主催は ZETA DIVISIONで、開催日程は2025年6月25日(水)~2025年8月27日(水)までの2ヶ月間。うち全8日間にレギュラーステージ6日間・プレイオフステージ2日間を設けている。