サードウェーブは、2025年7月にパソコン専門店ドスパラ店舗にて『自作パソコン組立イベント』を開催する。

「一からパソコンを組み立てたい」人を対象とした体験型イベント。イベント当日までに、ドスパラスタッフが、希望のデザインやPCでしたいこと、予算などをヒアリングし、最適なパーツを提案。イベント当日は、ドスパラスタッフによるレクチャーのもと、自身で選んだパーツを使い、1台のパソコンを完成させる。

開催日は2025年7月5日、12日、13日、19日、20日、26日。各日12時開始。開催日は店舗によって異なる。申込期限は開催日1週間前の20時まで。参加費は6,000円。申込にはドスパラ本会員の登録が必要。各会場定員になり次第受付を終了する。

【7月開催店舗】

（岩手県）ドスパラ盛岡都南店

（栃木県）ドスパラ宇都宮鶴田店

（茨城県）ドスパラ水戸赤塚店

（東京都）ドスパラ秋葉原本店

（神奈川県）ドスパラ座間相武台店

（新潟県）ドスパラ新潟店

（富山県）ドスパラ富山本郷店

（石川県）ドスパラ白山フェアモール松任店

（山梨県）ドスパラ甲府飯田店

（長野県）ドスパラ長野稲里店

（静岡県）ドスパラ静岡東瀬名店

（静岡県）ドスパラ富士青葉店

（大阪府）ドスパラ大阪・なんば店

（大阪府）ドスパラ堺七道店

（京都府）ドスパラ京都店

（兵庫県）ドスパラ神戸・三宮店

（兵庫県）ドスパラ姫路MEGAドン・キホーテ広畑店

（広島県）ドスパラ福山ココローズ店

（徳島県）ドスパラ徳島住吉店

（福岡県）ドスパラ博多店

（佐賀県）ドスパラ佐賀南部バイパス店

（大分県）ドスパラ大分光吉インター店

（熊本県）ドスパラ熊本浜線店

（鹿児島県）ドスパラ鹿児島アクロスプラザ与次郎店

（沖縄県）ドスパラ浦添城間店

