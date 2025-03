SNKは、2025年4月24日発売予定の新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』に、サッカー選手のクリスティアーノ・ロナウド氏が参戦することを発表した。

『餓狼伝説 City of the Wolves』は、1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経てリリースされるシリーズ最新作。初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを搭載する。

今回公開されたクリスティアーノ・ロナウド選手の参戦発表トレーラーでは、ゲーム内のキャラクターとして、ボールを駆使して戦う姿が描かれている。