「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 572.60」公開、RTX 50でブラックスクリーンになる問題対処

米NVIDIAは2月27日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 572.60」の提供を開始した。ドライバダウンロードページからダウンロードできる。

バージョンナンバーの小数点第二位をわずかに変更したのみながら、新製品に見られていたブラックスクリーンが発生する問題に対処したドライバアップデート。『NARAKA BLADEPOINT』でのDLSS 4テクノロジーをサポートしたほか、バグ修正もいくつか含まれている。

