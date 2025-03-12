アンカー・ジャパンは3月12日、新生活向けの製品を特別価格で提供する「Anker Power Week」を開始した。公式ストアや公式アプリ、直営店などで、Ankerグループの200以上の製品を最大45％オフで販売する。期間は2025年3月12日12時～3月18日23時59分まで。
「Anker Power Week」は転勤や引っ越しが多い年度末に役立つ製品をラインナップしたセール。約2カ月ゴミ捨て不要となる自動ゴミ収集ステーション付属のロボット掃除機「Eufy Clean X8 Pro with Self-Empty Station」や、レーザー光源による鮮やかさと4Kの超高画質が特徴のホームプロジェクター「Nebula Cosmos Laser 4K」などがセール価格で登場する。
主なセール対象商品は以下の通り。
- ポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」：38％オフの74,900円
- ホームプロジェクター「Nebula Cosmos Laser 4K」：28％オフの179,900円
- 紛失防止トラッカー「Eufy Security SmartTrack Link」：33％オフの1,990円
- Bluetoothスピーカー「Soundcore 3」：21％オフの5,490円
「Anker Power Week」期間中は全てのユーザーを対象に、会計金額が最大5,000円オフになるキャンペーンを実施予定。またロボット掃除機やポータブル電源、完全ワイヤレスイヤホンの対象製品を購入したユーザーには、ダストバッグなどの関連アクセサリーがプレゼントされる。