ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、ゲームクリエイター小島秀夫監督の最新作『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』を2025年6月26日に発売すると発表した。

2025年3月17日よりダウンロード版の予約購入受付を開始。全国のPlayStation取扱店および各種ECサイトではパッケージ版の予約購入受付を順次開始する。

価格は、スタンダードエディションが8,980円、マゼランマンのスタチューなどが付属するコレクターズエディションが31,980円、ゲーム内アイテムが付属するデジタルデラックスエディションが9,980円。コレクターズエディションとデジタルデラックスエディションの詳細については以下の通り。

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』コレクターズエディション

ゲーム本編(ダウンロード版)

ゲーム本編へ最大48時間早期アクセス

マゼランマン スタチュー

ドールマン ミニフィギュア

アートカード

小島秀夫からの手紙

コレクターズボックス

ゲーム内アイテム:

マシンガン(MPバレット)[LV1] 早期アンロック

バトルスケルトン/ゴールド [LV1, LV2, LV3]

ブーストスケルトン/ゴールド [LV1, LV2, LV3]

ボッカ スケルトン/ゴールド [LV1, LV2, LV3]

デザインパッチ70: クオッカワラビー

デザインパッチ71: カイラル・クリーチャー(ネコ)

デザインパッチ72: WHY ME?

予約購入・早期購入特典

カスタマイズホロ: クオッカワラビー 早期アンロック

バトルスケルトン/シルバー [LV1, LV2, LV3]

ブーストスケルトン/シルバー [LV1, LV2, LV3]

ボッカ スケルトン/シルバー [LV1, LV2, LV3]



『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』デジタルデラックスエディション

ゲーム本編

ゲーム本編へ最大48時間早期アクセス

ゲーム内アイテム:

マシンガン(MPバレット)[LV1] 早期アンロック

バトルスケルトン/ゴールド [LV1, LV2, LV3]

ブーストスケルトン/ゴールド [LV1, LV2, LV3]

ボッカ スケルトン/ゴールド [LV1, LV2, LV3]

デザインパッチ70: クオッカワラビー

デザインパッチ71: カイラル・クリーチャー(ネコ)

デザインパッチ72: WHY ME?

予約購入特典

カスタマイズホロ: クオッカワラビー 早期アンロック

バトルスケルトン/シルバー [LV1, LV2, LV3]

ブーストスケルトン/シルバー [LV1, LV2, LV3]

ボッカ スケルトン/シルバー [LV1, LV2, LV3]



また、プレオーダートレーラーも公開。『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』のノベライズが新潮文庫nexから発売されることも決定した。