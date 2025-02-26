NTTドコモは2月25日、「d払いタッチをはじめて設定で200ポイント進呈キャンペーン」および「d払いタッチご利用で2,500万ポイント山分けキャンペーン」を開始した。「d払いタッチ」の新規設定で200ポイント進呈、さらに利用金額に応じて合計2,500万ポイントを山分けして還元するもので、期間は2月25日〜3月31日。

「d払いタッチ」は、「d払い」アプリからApple PayやGoogle Payを設定することで、スマートフォンやウェアラブル端末をかざすだけで簡単に支払いができる機能。ドコモ回線の有無に関わらず、全国の「iD」加盟店で利用可能。電話料金合算払いやdカードからの支払い、d払い残高での支払いに対応し、dポイントの獲得・利用も可能。d払いタッチの設定方法は、Apple Pay向け案内ページ、Google Pay向け案内ページで確認できる。

d払いタッチをはじめて設定で200pt進呈キャンペーン

d払いタッチをはじめて設定で200ポイント進呈キャンペーン

「d払いタッチをはじめて設定で200pt進呈キャンペーン」は、2月25日10:00から3月31日23:59までの期間中に、「d払い」アプリでApple PayまたはGoogle Payを初めて設定すると、エントリー不要で自動適用され、dポイント（期間・用途限定）200ポイントが進呈される。ポイントは2025年5月末以降に順次付与され、有効期間は進呈日から2か月間。

キャンペーンサイトは、Apple Pay向けとGoogle Pay向けがそれぞれ用意されている。

d払いタッチご利用で2,500万ポイント山分けキャンペーン

「d払いタッチご利用で2,500万ポイント山分けキャンペーン」は、2月25日10:00から3月31日23:59までの期間中に、エントリー後「d払いタッチ」（Apple PayまたはGoogle Pay）で合計5,000円（税込）以上の決済を行うと、Apple PayとGoogle Payそれぞれに用意された2,500万円分のdポイント（期間・用途限定）が山分けされる。1人あたりの進呈上限は1,000ポイント。なお、決済対象は「iD」加盟店のみで、ポイントは5月末以降に順次進呈される。有効期間は進呈日から2か月間。

こちらもキャンペーンサイトは、Apple Pay向け、Google Pay向けがある。