インテルは今春、「#BET ON YOUR FUTURE withインテル Core Ultra プロセッサー~自分の未来に賭けよう~」と銘打った製品訴求のキャンペーンを開催する。この春、新たな生活を迎える若者を対象に、様々な企画を用意し、プレゼントの当たるSNS企画なども展開する。本キャンペーンのアンバサダーとして、昨年8月にデビューし世界に挑戦する8人組ダンス&ボーカルグループ「ONE OR EIGHT」の就任も発表されている。

インテルが若者の新生活を応援するキャンペーン

キャンペーンはすでに開始されており、今年の4月末まで実施する予定。AIテクノロジーやクリエイティブ・ワークなど、あらゆるコンピューティング・ワークロードで活かされるCore Ultraプロセッサの最先端テクノロジーと、そのCore Ultraを搭載するAI PCのメリットを訴求するものだ。

Core Ultra搭載AI PCが「未来の夢に向かい挑戦する気持ちとその実現に寄り添う」ことから、夢に向かって世界に勝負を仕掛けるグループ、ONE OR EIGHTをアンバサダーに迎えた。なお、グループ名のONE OR EIGHTは、日本の慣用句「一か八か」に由来するそう。インテルは「"BET ON YOURSELF"をグループのタグラインに、夢に向かって邁進する彼らが、その情熱と前向きなエネルギーで未来を切り拓く力を象徴し、若者たちにインスピレーションを与える期待をしている」と述べている。

昨年デビューし、世界に挑戦する8人組ダンス&ボーカルグループ「ONE OR EIGHT」がキャンペーンのアンバサダーに就任

本キャンペーン内で、SNS連動のプレゼント企画も展開する。これの第1弾として、2025年3月9日(日)23:59まで、ONE OR EIGHTの直筆サイン入りTシャツや、ONE OR EIGHTコラボのワイヤレスイヤホンが当たるSNSリポストキャンペーンを実施する。第2弾の日程や内容は後日告知するとのこと。

■「#BET ON YOUR FUTUREプレゼント・キャンペーン」第1弾の概要

・実施期間:2025年3月9日(日)23:59まで

・応募手順:

X(旧Twitter)の「@modelpress」から投稿されるキャンペーン投稿に「この春、挑戦したいこと」を記載のうえ指定のハッシュタグ「#BETONYOURFUTURE」を添えて、引用リポストして応募。

「#BET ON YOUR FUTUREプレゼント・キャンペーン」第1弾で当たるプレゼントの内容

イベントの最新情報は、こちらの同社キャンペーン特設サイトと、あわせてインテルの公式SNSアカウント(X「@IntelJapan」、Instagram「@inteljapan」、Facebook「https://www.facebook.com/IntelJapan」)で随時更新されている。