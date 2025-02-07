ユニットコムは2月7日、ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から「にゃんたじあ！」コラボゲーミングPCを発売し、これを記念して購入特典や5,000円OFF WEBクーポンコードの配布、SNSキャンペーンを開始した。

iiyama PC、「にゃんたじあ！」コラボゲーミングPC発売決定！ 5,000円オフクーポンも配布開始

「にゃんたじあ！」は「かわいくてつよい！」をスローガンに活動するVTuberグループ。今回コラボゲーミングPCの発売を記念して5,000円OFF WEBクーポン「Nyantasia」を配布するほか、下記投稿でSNSキャンペーンも実施中。購入特典にはオリジナル壁紙、システムボイス、マウスポインターなどが同梱されるという。

LEVEL-R7B6-LCR78D-UT2X-Nyan [RGB Build]

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen 7 7800X3D

メモリ：AMD B650 / DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：369,800円

LEVEL-R676-LC147F-RLX-Nyan [RGB Build]

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：Intel Core i7-14700F

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：246,800円

LEVEL-15FX156-i7-PLSX-Nyan