iiyama PC、「にゃんたじあ！」コラボゲーミングPC発売決定！ 5,000円オフクーポンも配布開始

ユニットコムは2月7日、ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から「にゃんたじあ！」コラボゲーミングPCを発売し、これを記念して購入特典や5,000円OFF WEBクーポンコードの配布、SNSキャンペーンを開始した。
「にゃんたじあ！」は「かわいくてつよい！」をスローガンに活動するVTuberグループ。今回コラボゲーミングPCの発売を記念して5,000円OFF WEBクーポン「Nyantasia」を配布するほか、下記投稿でSNSキャンペーンも実施中。購入特典にはオリジナル壁紙、システムボイス、マウスポインターなどが同梱されるという。
✨「#にゃんたじあ！」とのスポンサー契約締結✨— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) February 7, 2025
コラボPC発売記念！抽選で1名様に、にゃんたじあ！メンバーのサイン入りコラボPCを🎁
[応募方法]
① @Nyantasia_v と @LEVEL_INF をフォロー
② 本投稿に #にゃんたじあxレベルインフィニティ を付けて引用ポスト👍
応募期限：2/27(水)14:59迄… pic.twitter.com/rPQ44CCaUN
LEVEL-R7B6-LCR78D-UT2X-Nyan [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 7800X3D
- メモリ：AMD B650 / DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：369,800円
LEVEL-R676-LC147F-RLX-Nyan [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i7-14700F
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：246,800円
LEVEL-15FX156-i7-PLSX-Nyan
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i7-14650HX
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
- ディスプレイ： 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
- 価格：189,800円