11月27日から始まった「Amazonブラックフライデー」で、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価やクーポン付きで販売しています。手軽に大容量NASが構築できるQNAPの2ベイNASキットとWD Red Plusの2台セットなどが特価になっています。セールは12月6日（日）いっぱいまで。
セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。なお、商品に「セール」のバッジが付かずにセール価格になっている商品もあります。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。
|シリーズ名
|型番
|概要
|WD Element Desktop
|WDBBKG0240HBK-JESN
|ウエスタンデジタル製ドライブ搭載の24TB大容量HDD、セール初登場
|Desktop SSD
|SDSSDT40-8T00-NA25
|8TBの大容量据置型デスクトップSSD
|Portable SSD Extreme E61
|SDSSDE61-2T00-GH25
|サンディスクブランドの高速ポータブルSSD
|Extreme PRO Cfexpress Type B
|SDCFE-512G-GH4NN
|サンディスクのCFexpress Type Bカードがお買い得
|Ultra Fit USB Flash
|SDCZ430-512G-J46
|ノートPCに挿したままでも気にならない超小型USBメモリー
|Ultra microSD Card
|SDSQUAC-1T50-GH3MA
|1.5TBの大容量microSDカード
|WD Blue HDD 3.5
|WD80EAAZ-AJP
|デスクトップやオールインワンPC向けの8TB内蔵型HDD
|WD Red Plus HDD 3.5
|WD60EFPX-AJP+TS-233 /AZ
|QNAP NAS 2ベイとWD Red Plus 6TB×2台のセット
|WD_BLACK SN850X NVMe SSD
|WDS800T2X0E-EC
|新製品WD_BLACK 850X最大容量の8TBがセールに