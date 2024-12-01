11月27日から始まった「Amazonブラックフライデー」で、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価やクーポン付きで販売しています。手軽に大容量NASが構築できるQNAPの2ベイNASキットとWD Red Plusの2台セットなどが特価になっています。セールは12月6日（日）いっぱいまで。

  • QNAPの2ベイNASキットとWD Red Plusの2台セットがお買い得！

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。なお、商品に「セール」のバッジが付かずにセール価格になっている商品もあります。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。

シリーズ名 型番 概要
WD Element Desktop WDBBKG0240HBK-JESN ウエスタンデジタル製ドライブ搭載の24TB大容量HDD、セール初登場
Desktop SSD SDSSDT40-8T00-NA25 8TBの大容量据置型デスクトップSSD
Portable SSD Extreme E61 SDSSDE61-2T00-GH25 サンディスクブランドの高速ポータブルSSD
Extreme PRO Cfexpress Type B SDCFE-512G-GH4NN サンディスクのCFexpress Type Bカードがお買い得
Ultra Fit USB Flash SDCZ430-512G-J46 ノートPCに挿したままでも気にならない超小型USBメモリー
Ultra microSD Card SDSQUAC-1T50-GH3MA 1.5TBの大容量microSDカード
WD Blue HDD 3.5 WD80EAAZ-AJP デスクトップやオールインワンPC向けの8TB内蔵型HDD
WD Red Plus HDD 3.5 WD60EFPX-AJP+TS-233 /AZ QNAP NAS 2ベイとWD Red Plus 6TB×2台のセット
WD_BLACK SN850X NVMe SSD WDS800T2X0E-EC 新製品WD_BLACK 850X最大容量の8TBがセールに