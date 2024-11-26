デル「ブラックフライデー2024」開始！ パソコン対象に大幅割引設定中、ポイント3倍に

デル・テクノロジーズは11月26日、「ブラックフライデー2024」を開始した。あわせて合計3,200名にQUOカードPayが当たる「感謝を込めて、年またぎ ザックザクキャンペーン」も開催している。
個人向けパソコン、モニター、デル製周辺機器、ビジネス向けパソコンに加えて、サーバーやソフトウェアまでセール価格を適用して販売する施策。「感謝を込めて、年またぎ ザックザクキャンペーン」では対象PCの購入で合計3,200名に5,000円～最大1万円のQUOカードPayが当たるというもので、3つの購入キャンペーンで構成・購入製品によって商品が異なっている。
- Inspironノートパソコン：最大20％OFF
- Inspironデスクトップ：最大17％OFF
- XPSノートパソコン：最大15％OFF
- XPSデスクトップ：最大18％OFF
- Alienware ノートPC：最大20％ OFF
- Alienware デスクトップPC：最大10％ OFF
- Dell Gシリーズ ノートPC：最大20％ OFF
- ゲーミングモニター：27インチ モニター(S2721HGF)が28％ OFF、Alienwareモニターが最大18％OFF （*一部製品は11/27～12/6まで）
- 全てのAlienware 周辺機器：PCと同時購入で25％ OFF
- Inspiron ノートパソコン*： 最大20％OFF
- Inspiron デスクトップデスクトップ*：最大18％OFF
- Latitude シリーズ： 最大8％OFF（ノートパソコン）
- OptiPlex シリーズ： 最大7％OFF（デスクトップ）
- Precision シリーズ： 最大7％OFF（ワークステーション）
- AI アシスタント付のFoxit PDF エディターが、12月20日（金）まで40％OFF。
- CyberLink PowerDirector と PhotoDirector 2024が12月20日（金）まで25％OFF。