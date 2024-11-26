デル「ブラックフライデー2024」開始！ パソコン対象に大幅割引設定中、ポイント3倍に

デル・テクノロジーズは11月26日、「ブラックフライデー2024」を開始した。あわせて合計3,200名にQUOカードPayが当たる「感謝を込めて、年またぎ ザックザクキャンペーン」も開催している。

個人向けパソコン、モニター、デル製周辺機器、ビジネス向けパソコンに加えて、サーバーやソフトウェアまでセール価格を適用して販売する施策。「感謝を込めて、年またぎ ザックザクキャンペーン」では対象PCの購入で合計3,200名に5,000円～最大1万円のQUOカードPayが当たるというもので、3つの購入キャンペーンで構成・購入製品によって商品が異なっている。