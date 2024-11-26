ユニットコムは11月25日、iiyama PC ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」において、『Call of Duty: Black Ops 6』の動作確認済みゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

  • iiyama PC、Radeonグラフィックス搭載の『Call of Duty: Black Ops 6』推奨ゲーミングPC

グラフィックスにAMD Radeon RXシリーズを搭載し、高い性能で快適に『Call of Duty: Black Ops 6』をプレイできることを独自に確認したゲーミングPC製品。同作は90年代初期を舞台にしたスリル溢れるシューティングゲームで、驚きに満ちたストーリーと交戦規定にとらわれない展開が楽しめるという。

LEVEL-R7B6-LCR99W-ZEX-BO6

  • LEVEL-R7B6-LCR99W-ZEX-BO6 ※キーボード・マウス・モニタは別売

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：AMD Ryzen 9 9950X
  • メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
  • グラフィックス：AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB GDDR6
  • フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
  • 価格：439,800円

LEVEL-R7B6-LCR98D-ZEX-BO6

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：AMD Ryzen 7 9800X3D
  • メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
  • グラフィックス：AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB GDDR6
  • フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
  • 価格：449,700円

LEVEL-R7B6-LCR78D-VEX-BO6

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：AMD Ryzen 7 7800X3D
  • メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
  • グラフィックス：AMD Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6
  • フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
  • 価格：299,800円