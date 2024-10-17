サードウェーブは、ゲーミングPC「GALLERIA（ガレリア）」の「ALGS Year4 大会協賛モデル」にて第3弾オリジナルノベルティを2024年10月17日に追加した。
オリジナル特典の第3弾は、“ALGS×GALLERIAオリジナルゲーミングマウスパッド”。ALGSとGALLERIAのロゴをあしらった。通常特典である前面LEDカラー（デスクトップPC限定）と「ALGS Year4 大会協賛モデル専用壁紙」2種の初期設定は第3弾でも引き続き提供される。また、第1弾のオリジナルクリアファイル+キーホルダー、第2弾のGALLERIAオリジナルキーキャップ+スマホネックストラップ付き製品も、引き続き選択できる。
ラインアップ追加製品は以下の通り。
【デスクトップPC】
GALLERIA ZA9C-R48S ALGS Year4 大会協賛モデル マウスパッド付：424,980円
（Intel Core i9-14900KF / GeForce RTX 4080 SUPER / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA XA7C-R47 ALGS Year4 大会協賛モデル マウスパッド付：244,979円
（Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4070 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA RM5C-R46 ALGS Year4 大会協賛モデル マウスパッド付：153,980円
（Intel Core i5-14400F / GeForce RTX 4060 / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD）
【ノートPC】
GALLERIA XL7C-R46-6 ALGS Year4 大会協賛モデル マウスパッド付：219,980円
（Intel Core Ultra 7 155H / GeForce RTX 4060 Laptop GPU / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）