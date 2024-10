PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「ハロウィーンセール」が開催中だ。期間は2024年11月1日まで。

「ハロウィーンセール」では、『祇:Path of the Goddess PS4 & PS5』を20%オフの3,992円で、『Lies of P』を40%オフの5,016円で、『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON PS4 & PS5(AC6)』を40%オフの5,214円で、『SAND LAND Special Edition PS4 & PS5』を34%オフの7,260円で販売するなど、対象のコンテンツを最大75%オフで提供する。