アーク、Ryzen×Radeon搭載の『FINAL FANTASY XVI』推奨ゲーミングPC

アークは10月11日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドにおいて、RyzenプロセッサとRadeonグラフィックスを組み合わせた『FINAL FANTASY XVI』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
CPUにAMD Ryzen、グラフィックスにAMD Radeonを組み合わせて高い性能を備え、快適に『FINAL FANTASY XVI』を高解像度で迫力のあるゲーム体験で楽しめるというゲーミングPC。同作はRadeonグラフィックスでも利用できる超解像機能「FSR 3（FidelityFX Super Resolution 3）」も搭載しており、有効化することでよりパフォーマンスを引き上げることも可能だ。
AMD Ryzen 7 9700X + Radeon RX 7800 XT 搭載
- OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU AMD Ryzen 7 9700X（3.8GHz/Turbo 5.5GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ40MB/TDP65W）
- CPUクーラー PC COOLER CPS RZ400V2-BK サイドフロークーラー（RZ400V2-BK）
- マザーボード MSI B650 GAMING PLUS WIFI
- メモリー 32GB（16GBx2）SanMax DDR5-5600 SKhynix Black PCB Edition（SMD5-U32G88H-56BB-D）
- グラフィックス Radeon RX 7800 XT GDDR6 16GB 搭載グラフィックスカード
- SSD 1TB SK Hynix Platinum P41 SSD シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース NZXT H5 Flow RGB (2024) BLACK（CC-H52FB-01）
- サイズ 225(W)mm x430(D)mm x465(H)mm
- 電源 750W - 80PLUS BRONZE - 玄人志向 KRPW-BK750W/85+
AMD Ryzen 5 7600 + Radeon RX 7600 搭載
- OS：Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU：AMD Ryzen 7 7600（3.8GHz/Turbo 5.1GHz/6コア/12スレッド/キャッシュ38MB/TDP65W）
- CPUクーラー：AMD CPU 純正クーラー
- マザーボード：ASRock A620M-HDV/M.2+
- メモリー：16GB（8GBx2）Ark Selection Memory DDR5-5600 Micron（ARD5-U16G46MB-56B-D）
- グラフィックス：Radeon RX 7600 GDDR6 8GB 搭載グラフィックスカード
- SSD：1TB Kingston NV2 シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク：非搭載（オプション）
- 光学ドライブ：非搭載
- ケース：Antec NX500M
- サイズ：200(W)mm x384(D)mm x451(H)mm
- 電源：550W - 80PLUS BRONZE - 玄人志向 KRPW-BK550W/85+