アークは10月11日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドにおいて、RyzenプロセッサとRadeonグラフィックスを組み合わせた『FINAL FANTASY XVI』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

アーク、Ryzen×Radeon搭載の『FINAL FANTASY XVI』推奨ゲーミングPC

CPUにAMD Ryzen、グラフィックスにAMD Radeonを組み合わせて高い性能を備え、快適に『FINAL FANTASY XVI』を高解像度で迫力のあるゲーム体験で楽しめるというゲーミングPC。同作はRadeonグラフィックスでも利用できる超解像機能「FSR 3（FidelityFX Super Resolution 3）」も搭載しており、有効化することでよりパフォーマンスを引き上げることも可能だ。

AMD Ryzen 7 9700X + Radeon RX 7800 XT 搭載

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU AMD Ryzen 7 9700X（3.8GHz/Turbo 5.5GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ40MB/TDP65W）

CPUクーラー PC COOLER CPS RZ400V2-BK サイドフロークーラー（RZ400V2-BK）

マザーボード MSI B650 GAMING PLUS WIFI

メモリー 32GB（16GBx2）SanMax DDR5-5600 SKhynix Black PCB Edition（SMD5-U32G88H-56BB-D）

グラフィックス Radeon RX 7800 XT GDDR6 16GB 搭載グラフィックスカード

SSD 1TB SK Hynix Platinum P41 SSD シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース NZXT H5 Flow RGB (2024) BLACK（CC-H52FB-01）

サイズ 225(W)mm x430(D)mm x465(H)mm

電源 750W - 80PLUS BRONZE - 玄人志向 KRPW-BK750W/85+

AMD Ryzen 5 7600 + Radeon RX 7600 搭載