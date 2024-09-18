プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、2024年9月26日から9月29日まで幕張メッセで行われる「東京ゲームショウ2024（TGS2024）」に出展する。
ブースでは、イベントステージをはじめ、さまざまなコンテンツを展開する。
イベントステージでは、9月26日に「ZENAIM 新製品発表会」や「シークレットイベント」、9月27日に「K Summit 学生ゲームコンテスト」や「LEVEL INFINITY 新コラボPC 発表会」、9月28日に「おにや大好きストリーマーの会」や「オフ雑談 The k4sen at TGS2024」、9月29日に「レッドブルプレイヤー x ZETA DIVISION ストリートファイター6」、「VALORANT VCT Pacific x VALORANT Challengers Japan トークショー&グータッチ会」、「ZETA DIVISION x サイバーパンク: エッジランナーズ本間氏 対談」などを実施する。ステージイベントをZETA DIVISION公式TwitchおよびYouTubeでライブ配信予定だ。
9/26(木)
・ZENAIM 新製品発表会
・シークレットイベント
9/27(金)
・K Summit 学生ゲームコンテスト
・LEVEL INFINITY 新コラボPC 発表会
9/28(土)
・おにや大好きストリーマーの会
・オフ雑談 The k4sen at TGS2024
9/29(日)
・レッドブルプレイヤー x ZETA DIVISION ストリートファイター6
・VALORANT VCT Pacific x VALORANT Challengers Japan トークショー&グータッチ会
・ZETA DIVISION x サイバーパンク: エッジランナーズ本間氏 対談
また、「ZETAラウンジ」として、「ZETA DIVISION」の選手やクリエイター、親交のあるインフルエンサーたちが自由に集まることのできるラウンジを展開。ラウンジ内にはゲームや各種機材、麻雀卓、ポーカーテーブルなどを用意し、インフルエンサーが自由にそして気兼ねなく交流する場を創出する。
そのほか、パートナー企業の製品を実際に見て触れることができるエリアや、事前抽選の当選者が参加できる「ミート&グリート」、物販ブースなどを展開予定だ。