ASUS JAPANは、「東京ゲームショウ2024(TGS2024)」に出展し、「ROG Ally X」や9月に発売予定のゲーミングモニターなど、ASUSのゲーミングブランド「ROG(Republic of Gamers)」の最新ゲーミングデバイスでの試遊を中心にブースを展開する。小間番号は「02-C04」。

また、会期中は、ブースへの来場者に向けてのノベルティ配布や、ROG製品が当たるキャンペーンの開催を予定する。

「ROG Phone」では、『崩壊3rd』などのタイトルを試遊できる。ゲーミングPCでの試遊可能タイトルは以下の通り。

『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』

『World of War Ships』

『ウマ娘 プリティーダービー 熱血ハチャメチャ大感謝祭!』

『ELDEN RING』

『Apex Legends』

『祇:Path of the Goddess』

『グランブルーファンタジーヴァーサス-ライジング-』

『ストリートファイター6』

『PALWORLD』

『ファイナルファンタジーXVI』