テレビ東京と電通は、高校対抗の全国eスポーツ大会『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2024』の全国大会グランドファイナルを、2024年8月10日から12日までの3日間、六本木グランドタワー1F 駅前広場にて開催する。入場は無料。誰でも来場可能だ。
全国大会グランドファイナル期間中、VTuberグループ「ホロライブ」とのコラボレーション企画を実施。8月10日（DAY1）のオーバーウォッチ2部門では常闇トワさん、8月11日（DAY2）のリーグ・オブ・レジェンド部門では、獅白ぼたんさんと百鬼あやめさん、8月12日（DAY3）のヴァロラント部門では、常闇トワさんと百鬼あやめさんが、ウォッチパーティを実施する。
さらに、DAY2には、常闇トワさん・獅白ぼたんさんと出場高校生による、スペシャルトークイベントも実施。会場では、来場特典として、オリジナル書き下ろしビジュアルによる限定ノベルティも配布予定だ。
そのほか、全国大会グランドファイナル期間中、会場では期間限定の『STAGE:0 GAME CENTER』を開催。ここでは、野田クリスタルさん監修の「SUPER 野田ゲー GiGO」とタイアップしたアーケードゲームや、大会限定のプリントシール機など用意するという。
＜DAY1 - 8月10日（土）9:00開場・10:00開演＞
10:00〜14:15 クラッシュ・ロワイヤル部門
14:45〜21:00 オーバーウォッチ 2部門
＜DAY2 - 8月11日（日）9:00開場・ 10:00開演＞
10:00〜15:15 フォートナイト（バトルロイヤル）部門
15:30〜21:00 リーグ・オブ・レジェンド部門
※13:20〜13:50 ホロライブ トークイベント
＜DAY3 - 8月12日（月）9:00開場・ 10:00開演＞
10:00〜14:45 フォートナイト（ゼロビルド）部門
15:10〜21:00 ヴァロラント部門