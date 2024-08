「PlayStation Plus(PS Plus)」の全プランの加入者が追加料金なしで遊べる2024年8月の「フリープレイ」タイトルが発表された。

2024年8月の「フリープレイ」は、『レゴ スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ』『Five Nights at Freddy’s: Security Breach』『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』の3タイトル。それぞれ、フリープレイの提供期間は、2024年8月6日から9月2日まで。