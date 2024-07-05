サードウェーブは、ゲーミングPC『GALLERIA（ガレリア）』が高校生eスポーツ大会「STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2024（STAGE:0）」に協賛することを発表した。それを記念し、大会協賛モデル4機種を発売。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて販売する。
「STAGE:0」は、高校対抗eスポーツ大会。6月から7月にかけて全国8ブロックのブロック代表決定戦を行い、7月中旬に全国大会セミファイナル、8月に全国大会グランドファイナルを開催する。
競技タイトルは『クラッシュ・ロワイヤル』『フォートナイト（バトルロイヤル部門 / ゼロビルド部門）』『リーグ・オブ・レジェンド』『VALORANT（ヴァロラント）』『オーバーウォッチ 2』。「フォートナイト」では、建築なしのプレイモード「ゼロビルド」の部門を新たに追加した。
『GALLERIA STAGE:0 大会協賛モデル』は、「STAGE:0」で採用されているすべての競技タイトルが快適にプレイできる性能を備えたゲーミングパソコン。デスクトップとノート2機種ずつ用意する。標準構成時の主な仕様は以下の通り。
GALLERIA RM7C-R47 STAGE:0 大会協賛モデル：249,980円
（Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4070 / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA RM5C-R46 STAGE:0 大会協賛モデル：167,979円
（Intel Core i5-14400F / GeForce RTX 4060 / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA XL7C-R45-5 STAGE:0 大会協賛モデル：189,979円
（Intel Core i7-13700H / GeForce RTX 4050 Laptop GPU / 16GB / 500GB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA RL7C-R35-5N STAGE:0 大会協賛モデル：129,980円
（Intel Core i7-13620H / GeForce RTX 3050 Laptop GPU / 16GB DDR5 / 500GB Gen4 NVMe SSD）