「NVIDIA Game Ready Driver 556.12」公開 - 『The First Descendant』対応

米NVIDIAは6月27日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 555.99」の提供を開始した。ドライバダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。

『The First Descendant』におけるDLSS 3.5機能などを完全にサポートし、『PAYDAY 3』のDLSS機能搭載にも対応するドライバアップデート。そのほか『BOdycam』『EA Sports F1』『Pax Dei』『Soulmask』への最適設定を追加している。

⚠️ NEW DRIVER ALERT ⚠️



Get Game Ready for the best experience in The First Descendant featuring:



🟢 DLSS 3.5 with Ray Reconstruction

🟢 Ray Tracing

🟢 DLAA

🟢 + Reflex



Launching July 2nd → https://t.co/eyUCcZgofa pic.twitter.com/I401o3JWGz