「NVIDIA Game Ready Driver 555.99」公開 - NVIDIA Appのベータ版に最新版、120fpsのAV1録画など

米NVIDIAは6月4日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 555.99」の提供を開始した。ドライバダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。

整数部分は変更されない一方、ベータ版アプリ対応など新機能へのサポートも追加するドライバアップデート。発売を控える『エルデンリング』DLC「SHADOW OF THE ERDTREE」への対応が行われているほか、『Pax Dei』『Still Wakes the Depp』にも対応する。

そのほか、今のところベータ版として展開されているNVIDIA Appの新バージョンも利用できるようになる。新しくAV1コーデックでの120fpsキャプチャ機能をリリースするほか、ワンクリックでグラフィックスカードの自動チューニング機能も搭載。冷却機構の余力に応じた最大クロックの適用が行われるという。

⚠️ NEW DRIVER ALERT ⚠️



Get Game Ready for the best experience in Pax Dei featuring DLSS 3 and Reflex as well as ELDEN RING Shadow of the Erdtree.



Learn More → https://t.co/dvw9rRsHSD pic.twitter.com/o7E3SPj0GV